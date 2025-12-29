Bugün (29 Aralık) okullar tatil mi? Valilik açıkladı

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı bazı illerde hayatı olumsuz etkilerken, öğrenciler ve veliler “Bugün okullar tatil mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Özellikle Düzce’de devam eden kar yağışı ve buzlanma riski sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi.

Konuya ilişkin beklenen duyuru Düzce Valiliği tarafından yapıldı.

Valilik, meteorolojik veriler doğrultusunda alınan tedbirler kapsamında 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi vilayetimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur’an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz”