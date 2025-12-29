İl il açıklandı: Bugün kar yağışı beklenen iller

- Meteoroloji, bugün 51 ilde kar yağışının beklendiğini açıkladı.
- Soğuk hava nedeniyle birçok kentte sıcaklıklar düşüyor ve beyaz örtü oluşması bekleniyor.
- Kar yağışı beklenen iller arasında Konya, Kayseri, Ankara ve Bursa gibi şehirler bulunuyor.
Meteoroloji uzmanlarından gelen son değerlendirmeler, yurt genelinde kar yağışının etkisini artıracağını ortaya koydu.
Yapılan açıklamaya göre bugün 51 ilde kar yağışı bekleniyor.
Soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok kentte sıcaklıklar hızla düşerken, yüksek kesimlerin yanı sıra şehir merkezlerinde de beyaz örtü oluşması öngörülüyor.
51 İLDE KAR YAĞIŞI
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, bugün itibarıyla 51 şehirde kar yağışının etkili olacağını duyurdu.
Kar yağışı beklenen illeri tek tek sıraladı:
KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER
Konya
Kayseri
Sivas
Kırıkkale
Niğde
Nevşehir
Çankırı
Aksaray
Yozgat
Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Gaziantep
Kilis
Mardin
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak
Artvin
Bayburt
Ankara
Gümüşhane
Tokat
Amasya
Isparta
Kocaeli
Sakarya
Bursa
Yalova
Bilecik
Erzurum
Erzincan
Malatya
Ağrı
Ardahan
Bingöl
Bitlis
Elazığ
Hakkari
Iğdır
Kars
Muş
Tunceli
Van
Bolu
Çorum
Kastamonu
Karabük
Bartın
Zonguldak
Düzce