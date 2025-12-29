Abone ol: Google News

İl il açıklandı: Bugün kar yağışı beklenen iller

Meteoroloji verilerine göre yurt genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, bugün birçok kentte kar yağışını beraberinde getirecek. İşte bugün kar yağışı beklenen illerin listesi…

Yayınlama Tarihi: 29.12.2025 09:02
  • Meteoroloji, bugün 51 ilde kar yağışının beklendiğini açıkladı.
  • Soğuk hava nedeniyle birçok kentte sıcaklıklar düşüyor ve beyaz örtü oluşması bekleniyor.
  • Kar yağışı beklenen iller arasında Konya, Kayseri, Ankara ve Bursa gibi şehirler bulunuyor.

Meteoroloji uzmanlarından gelen son değerlendirmeler, yurt genelinde kar yağışının etkisini artıracağını ortaya koydu.

Yapılan açıklamaya göre bugün 51 ilde kar yağışı bekleniyor.

Soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok kentte sıcaklıklar hızla düşerken, yüksek kesimlerin yanı sıra şehir merkezlerinde de beyaz örtü oluşması öngörülüyor.

51 İLDE KAR YAĞIŞI

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, bugün itibarıyla 51 şehirde kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

Kar yağışı beklenen illeri tek tek sıraladı:

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

Konya

Kayseri

Sivas

Kırıkkale

Niğde

Nevşehir

Çankırı

Aksaray

Yozgat

Adıyaman

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

Kilis

Mardin

Siirt

Şanlıurfa

Şırnak

Artvin

Bayburt

Ankara

Gümüşhane

Tokat

Amasya

Isparta

Kocaeli

Sakarya

Bursa

Yalova

Bilecik

Erzurum

Erzincan

Malatya

Ağrı

Ardahan

Bingöl

Bitlis

Elazığ

Hakkari

Iğdır

Kars

Muş

Tunceli

Van

Bolu

Çorum

Kastamonu

Karabük

Bartın

Zonguldak

Düzce

