Sarıyer'de İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi Rumeli Feneri Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında, cadde üzerinde seyir halindeki Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan 34 TP 9776 plakalı İETT otobüsü şoförü, o sırada yola giren ineğe çarpmamak için sola doğru manevra yaptı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Manevra sonrası otobüs, karşı şeritten gelen Muharrem Budak'ın (58) kontrolündeki 34 KM 2583 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan Muharrem Budak, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Budak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünün şoförü ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, yolu kapatarak kaza yerinde inceleme çalışması yaptı. İncelemenin ardından araçlar kaldırılmasıyla yol tekrar açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.