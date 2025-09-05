Şener Üşümezsoy açıkladı! İşte İstanbul’un en güvenli ilçeleri

Son yıllarda neredeyse her geçen gün meydana gelen depremler vatandaşlarda endişeye neden olurken uzman isimler dikkatle takip ediliyor.

Tam bu noktada özellikle son depremler konusunda nokta atışı yapan deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Son olarak katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Üşümezsoy, sunulan haritalar üzerinden yaptığı değerlendirmelerde, İstanbul için en riskli bölgeleri ve bu bölgelerde beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı.

O İLÇELER DİKKAT!

1999 Marmara Depremi’nin ardından sıkça dile getirilen “İstanbul’da Adalar Fayı kırılacak” tezine karşı çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu fayın ölü olduğunu ve deprem üretmeyeceğini söyledi. Üşümezsoy, asıl riskin Silivri-Kumburgaz çukurunda bulunan 35 kilometrelik fay hattı üzerinde olduğunu belirtti.

Üşümezsoy, “Ben tam 20 yıldır yalnızca Silivri-Kumburgaz çukurundaki fayın kırılabileceğini söylüyorum. Burası 35 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre derinliğinde bir faydır. Bu fayın üretebileceği deprem 6.5’in altında kalır.” dedi.

Ayrıca Üşümezsoy, Marmara Denizi’nde 100 kilometrelik bir fay hattının tek parçada kırılarak 7.2 büyüklüğünde deprem yaratacağı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Fay hattının iki parçadan oluştuğunu söyleyen Üşümezsoy, bu nedenle beklenen depremin büyüklüğünün genel kabulün aksine daha düşük olacağını ifade etti.

RİSKLİ İLÇELER VE GÜVENLİ BÖLGELER

Üşümezsoy’a göre, olası bir depremde en çok risk altında olacak bölgeler arasında Avcılar ve Esenyurt bulunuyor. Buna karşılık, Marmara Denizi’ndeki fay hatlarına en uzak ilçeler olan Pendik, Kartal ve Gebze daha güvenli bölgeler arasında gösteriliyor.

1894’te kırılan fayın da bu bölgelerde yer aldığını hatırlatan Üşümezsoy, 1999 depreminden sonra burada herhangi bir hareketlilik gözlenmediğini belirtti.