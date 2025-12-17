Şivlilik ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2025 Konya'da Şivlilik tarihi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Üç Aylar'a sayılı günler kala, Şivlilik geleneği gündeme geldi.

Anadolu’nun köklü kültürel miraslarından biri olan Şivlilik, özellikle Konya’da yüzyıllardır yaşatılan ve çocukların heyecanla beklediği özel bir adet olarak öne çıkıyor.

Üç ayların başlangıcını ve Regaip Kandili’ni simgeleyen bu gelenek, dini ve toplumsal dayanışmayı bir araya getirirken, nesiller arası kültürel aktarımın da önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Her yıl kandil sabahında sokakları neşeyle dolduran çocuklar, şekerlemeler toplayarak bu kadim geleneği yaşatmaya devam ediyor.

Peki; Şivlilik nedir ve nasıl kutlanır? Şivlilik ne zaman? İşte bilgiler...

ŞİVLİLİK NEDİR

Şivlilik, Konya ve çevresinde üç ayların gelişiyle birlikte, Regaip Kandili sabahında çocukların ev ev dolaşarak şeker, çikolata ve çeşitli ikramlar topladığı geleneksel bir kutlamadır.

ŞİVLİLİK NE ZAMAN KUTLANACAK 2025

Şivlilik, Regaip Kandili sabahı gerçekleştirilir.

2025 yılında Regaip Kandili 25 Aralık Perşembe gecesine denk gelmektedir. Bu nedenle Şivlilik, 26 Aralık 2025 Cuma sabahı kutlanacaktır.

ŞİVLİLİK GELENEKLERİ:

Çocuklar sabahın erken saatlerinde gruplar halinde sokağa çıkar

Evlerin kapıları çalınır, “Şivlilik, şivlilik” denilerek ikramlar istenir

Ev sahipleri çocuklara şeker, çikolata, kuruyemiş ve küçük hediyeler verir

Son yıllarda belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından Şivlilik Şenlikleri düzenlenir