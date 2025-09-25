Siber güvenlik alarmı: İşte Türkiye’de en çok hedef alınan sektörler

Dijitalleşmenin hız kazandığı Türkiye, siber saldırıların odağı haline geldi.

Uzmanlar, özellikle kritik sektörlerin saldırılara karşı savunmasız kaldığını belirtiyor.

Bankacılıktan sağlık sektörüne, enerji altyapısından e-ticarete kadar pek çok alan, siber tehditlerin hedefi oluyor.

Yapılan araştırmalar, Türkiye’de siber saldırıların özellikle aşağıdaki sektörleri hedef aldığını belirtiyor:

1. Finans Sektörü

Bankacılık ve finans sektörü, özellikle hassas müşteri verileri ve dijital işlemler nedeniyle siber saldırganların öncelikli hedefi oluyor. Bu sektördeki zafiyetler, büyük veri ihlalleri ve finansal kayıplara yol açabiliyor.

2. Sağlık Sektörü

Hastaneler ve sağlık kuruluşları, hasta verilerinin dijital ortamda saklanması nedeniyle fidye yazılımları ve veri hırsızlıkları gibi siber saldırılara maruz kalabiliyor.

3. Enerji ve Kamu Altyapıları

Elektrik, su ve doğalgaz dağıtım sistemleri gibi kritik altyapılar, siber saldırılarla hedef alınabiliyor. Bu tür saldırılar, hizmet kesintilerine ve büyük ekonomik zararlara yol açabiliyor.

4. E-Ticaret ve Lojistik Sektörleri

E-ticaret platformları ve lojistik firmaları, müşteri verileri ve ödeme sistemleri nedeniyle siber saldırılara hedef olabiliyor. Bu tür saldırılar, müşteri güvenini sarsabiliyor ve finansal kayıplara yol açabiliyor.

SİBER SALDIRILARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

İşletim sistemleri, uygulamalar ve güvenlik yazılımları güncel tutulmalıdır.

Kurumsal ve kişisel cihazlarda güvenilir antivirüs yazılımları kullanılmalıdır.

Şüpheli e-postalar ve bağlantılar açılmamalıdır.

Kişisel ve kurumsal veriler, güçlü şifreleme yöntemleriyle korunmalıdır.