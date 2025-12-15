Sıfır araba alacaklara aralık müjdesi: 750 bin TL faizsiz kredi veriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte otomobil markaları kampanya yarışını hızlandırırken, dikkat çeken bir açıklama da Citroen’den geldi.

Fransız marka, Aralık ayına özel olarak hazırladığı finansman destekleriyle hem binek hem de hafif ticari araç almak isteyenlere avantajlı fırsatlar sunuyor.

Açıklanan kampanya kapsamında Citroen, belirli modellerde 750 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi imkanı sağlıyor.

Ayrıca bazı araçlarda nakit alımlara özel indirimler uyguluyor.

E-C3, C4 X VE C3 AİRCROSS’TA DEV KAMPANYA

Kampanya kapsamında, Citroen’in yüzde 100 elektrikli yeni modeli E-C3 için 150 bin TL tutarında, 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Benzinli motor seçenekleriyle öne çıkan Citroen C4 ve sedan-SUV crossover yapısıyla dikkat çeken C4 X’in MAX donanımlı versiyonlarında ise tüketicilere iki farklı avantaj sağlanıyor.

Bu modellerde 150 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi ya da 30 bin TL nakit indirim seçeneği tercih edilebiliyor.

Geniş iç hacmi ve aile kullanımına uygun yapısıyla öne çıkan C3 Aircross modelinde de kampanya avantajı bulunuyor. Söz konusu model için 300 bin TL tutarında, 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.

TİCARİ ARAÇLARDA 750 BİN TL'YE VARAN FAİZSİZ KREDİ

Yeni nesil 1.5 BlueHDI 130 HP motoruyla performans ve yakıt verimliliğini bir arada sunan Berlingo Kombi modeli için 600 bin liraya kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Berlingo Van tercih edenler ise 500 bin lira tutarında, yine 12 ay vadeli ve faizsiz kredi avantajından yararlanabiliyor.

Yolcu taşımacılığı ve kalabalık seyahatler için tasarlanan Spacetourer modeli de kampanya kapsamında 600 bin lira, 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Bunun yanı sıra Jumpy Van ve Jumper 3.5T versiyonlarında ise kredi limiti 750 bin liraya kadar çıkıyor.

Bu kapsamda Citroen C4’ün tamamen elektrikli versiyonu e-C4, 150 bin TL tutarında 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi seçeneğiyle ya da 30 bin TL’ye varan nakit indirim avantajıyla satışa sunuluyor.

SUV siluetiyle segmentinde fark yaratan e-C3 Aircross modeli için ise 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı bulunuyor.

Şehir içi mobiliteye pratik bir çözüm sunan Citroen Ami de kampanyaya dahil edilen modeller arasında yer alıyor.

Ami, aralık ayı boyunca 270 bin TL tutarında 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği ya da 40 bin TL nakit indirim avantajıyla tüketicilere sunuluyor.