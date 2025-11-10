Sındırgı’daki depremler, Türkiye ortalamasının yüzde 60'ına ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde son aylarda artan deprem hareketliliğini değerlendirdi.

10 Ağustos ve 27 Ekim’de meydana gelen, her biri 6.1 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşandığını belirten Özmen, “Bir bölgede kısa süre içinde benzer büyüklükte depremler olursa, bu durumu ‘deprem fırtınası’ olarak tanımlarız. Sındırgı’daki iki büyük deprem ise aynı zamanda ‘ikiz deprem’ olarak nitelendirilebilir.” dedi.

3 AYDA 15 BİNDEN FAZLA DEPREM

Özmen, yalnızca bir ilçede bu kadar yoğun sismik hareketlilik görülmesinin dikkat çekici olduğunu belirterek, Maden Tetkik ve Arama (MTA) ile AFAD ekiplerinin bölgede detaylı saha çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

“Bu kadar kısa sürede bu büyüklükte iki depremin yaşanması Türkiye’de oldukça nadir görülen bir durum.” diyen Özmen, şu bilgileri paylaştı:

İncelemelerde, bölgede hem tektonik hareketlere hem de magma sokulumlarına bağlı bir gerilim artışı tespit edildi. Bu nedenle hibrit özellikler taşıyan bir deprem süreci yaşanıyor. Sadece üç ayda 15 bini aşkın deprem meydana geldi. Türkiye genelinde yıllık ortalama 25 bin deprem kaydedilirken, Sındırgı bölgesinde bunun yüzde 60’ına yakını üç ayda gerçekleşti.

YERİN ALTINDA 30 KİLOMETRELİK KIRILMA OLUŞTU

Özmen, 6.1 büyüklüğündeki iki depremde yüzeyde belirgin bir kırık izi görülmemesine rağmen, yer altında yaklaşık 30 kilometrelik bir kırılmanın meydana geldiğini belirtti:

İlk depremde 15 kilometre, ikinci depremde de benzer uzunlukta bir kırılma tespit edildi. Bu süreçte yer yer 5 ila 10 santimetre arasında çökmeler oluşmuş olabilir.

"SİMAV FAYI 7.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Sındırgı’daki depremlerin “Simav Fay Zonu” üzerinde meydana geldiğini hatırlatan Özmen, bölgenin tarihsel olarak yüksek deprem riski taşıdığına dikkat çekti:

“Simav Fayı, 7.0 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip. Bu nedenle bölgedeki hareketlilik yakından izlenmeli.”

"GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ" KARARI ÖNEMLİ

Özmen, Sındırgı’da yaşanan afetin ardından bölge için alınan “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” kararının önemine vurgu yaptı:

Bu karar, kira yardımı, geçici barınma, yıkım ve yardım süreçlerinin hızla yürütülmesini sağlar. Valilik, AFAD ve ilgili bakanlıkların afet yönetiminde etkin hareket etmesine olanak tanır.

"HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN"

Sındırgı halkının aylardır süren sarsıntılar nedeniyle büyük bir psikolojik baskı altında olduğunu belirten Özmen, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: