Sınıflarda cep telefonu yasağı: Hem öğrenci, hem öğretmen kullanamayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm okullara “2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler” konulu bir genelge gönderdi.

Genelgeye göre, okul kıyafetlerinin rengi, kumaşı, tasarımı ve logoları, okul aile birliği tarafından belirlenecek ve okulların internet sayfalarında duyurulacak.

Bakanlık tarafından ücretsiz olarak dağıtılan kaynaklar dışında, başka materyallerin okullarda kullanımı yasak olacak. Bu düzenleme ile hem eşitlik sağlanması hem de öğrenci maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

10-16 Kasım tarihleri arasında Atatürk Haftası, birinci ara tatile denk geldiği için, tüm bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anma etkinlikleri düzenlenecek.

Özel Şube Açılmayacak:

Okula kayıt, teknolojik ve fiziki imkanlar ile yabancı dil eğitimi gibi gerekçelerle ‘özel şube’ açılmasına izin verilmeyecek.

Sınıflarda Cep Telefonu Yasağı:

Öğrencilerin dijital bağımlılığa karşı bilinçlendirilmesi amacıyla sınıflarda cep telefonu bulundurulmayacak, öğretmenler de ders sırasında telefon kullanamayacak.

Zilsiz Okul Uygulaması:

Öğrencilerin sorumluluk bilincini artırmak için ‘zilsiz okul’ uygulaması başlatılacak. Zil kullanımı zaruri olduğunda ise ses seviyesi, çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde makul düzeye indirilecek.

Mezuniyet Etkinlikleri Düzenlemesi:

Okul dışında mezuniyet kutlamaları yasaklandı. Mezuniyet etkinlikleri için önceden izin alınarak, yalnızca okul ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun gördüğü mekan veya alanlar kullanılabilecek.