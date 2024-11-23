Sinop'ta düzensiz göçmenlere yönelik çalışma

İHA

Düzensiz göçle mücadele hız kesmeden sürüyor...

Bu kapsamda Sinop genelinde Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.

590 ŞAHIS SORGULANDI

Sinop genelinde 27 ekip ve 69 polis ile gerçekleşen uygulamada; 5 otogar, 19 metruk bina, 54 umuma açık yer, 9 inşaat alanı, 9 uygulama noktası olmak üzere 42'si yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplamda 590 şahsın sorgulaması yapıldı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 18 araca toplamda 57 bin 562 TL idari para cezası uygulandı.