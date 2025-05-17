Şırnak'ta dut yemek isterken eli korkuluk demirine saplandı

DHA
Şırnak'ta görünmez kaza..
Öğleden sonra Şah Mahallesi Veteriner Caddesi’nde meydana gelen olayda, Cizre Kaymakamlığı bahçesinde bulunan ağaçtan dut yemek isteyen H.P. isimli erkek çocuk, dengesini kaybederek düştü.
H.P.’nin eli, korkuluk demirine saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
DEMİRLE BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekiplerinin korkuluk demirlerini kesmesinin ardından H.P., eline saplanan demirle Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
H.P.’nin eline saplanan demir, operasyonla çıkarıldı. H.P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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