Şırnak’ta turuncu alarm: 22 araç mahsur kaldı

AFAD Başkanlığı’nın Şırnak için yayımladığı “turuncu kod” uyarısının ardından kent genelinde kar yağışı etkisini artırdı. Olumsuz hava koşulları özellikle ulaşımda aksamalara yol açarken, bazı yollar geçici olarak trafiğe kapandı.

22 ARAÇ, FARKLI GÜZERGAHLARDA MAHSUR KALDI

Şırnak merkez başta olmak üzere Uludere ile Eruh–Şırnak güzergâhlarında yoğun kar nedeniyle toplam 22 araç yolda kaldı. Karla mücadele ekipleri, mahsur kalan araçlara ulaşmak ve yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

SÜVARİ KOTRA GEÇİDİ'NDE TRAFİK DURDURULDU

Uludere–Hakkari il sınırı arasında yer alan Süvari Kotra Geçidi’nin 0–13’üncü kilometreleri arasında etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine yaklaşık 2 saat süreyle izin verilmedi. Trafik, ekiplerin yol güvenliğini sağlamasının ardından kontrollü şekilde yeniden açıldı.

EKİPLER SAHADA

Vali Birol Ekici’nin koordinasyonunda; kaymakamlıklar, İl Özel İdaresi, Karayolları, AFAD, jandarma, emniyet, 112 acil sağlık, belediyeler ve sağlık ekipleri sahada aktif görev yapıyor. Karayolları Cizre Şube Şefi Ahmet Telli ile AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek’in çalışmaları yerinde koordine ettiği bildirildi.