Sivas'ın önemli su kaynaklarında olan 4 Eylül Barajı alarm veriyor

Sivas'ta 4 Eylül Barajı'nda su seviyesi kritik seviyede...

Edinilen bilgilerde, Sivas'ta içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajda su seviyesinin son yılların en düşük seviyesine gerilediği bildirildi.

4 EYLÜL BARAJINDA ZEMİN GÖRÜNDÜ

Zeminin gözle görülebildiği barajda, 50 kilometre uzaklıktaki Pusan Barajı'ndan yapılan su takviyesinin de yeterli olmadığı görüldü.

Mısmıl Çayı üzerinde yer alan baraj, yaklaşık 85 milyar litre su tutma kapasitesiyle kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan en kritik kaynaklardan biri olarak biliniyor.

SU ALTINDA KALAN ESKİ KÖY YOLLARI ORTAYA ÇIKTI

Son dönemde artan sıcaklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan barajda, su seviyesi gözle görülür şekilde düştü.

Su çekilince yıllar önce sular altında kalan eski köy yolları ortaya çıktı.

Yaşanan kuraklığın boyutu, drone ile havadan görüntülendi.

"GERÇEKTEN ENDİŞE VERİCİ BİR TABLO VAR"

Barajda balık tutan Ali Aydın, barajın son durumunu şu sözlerle anlattı: