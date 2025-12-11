Abone ol: Google News

ŞOK’a araç içi yol kayıt kamerası geliyor! ŞOK 13 Aralık Aktüel Katalog

ŞOK market, 13 Aralık 2025’e özel yeni indirim kataloğunu yayımladı. Zincir marketin bu haftaki kampanyasında öne çıkan ürünler ise oto malzemeleri oldu. Araç bakımına yönelik pek çok ürünün uygun fiyatlarla raflara gelecek.

Yayınlama Tarihi: 11.12.2025 11:11
  • ŞOK Market, 13 Aralık 2025'te oto malzemeleri ağırlıklı yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı.
  • Yol kayıt kamerası, oto süpürge ve telefon tutucu gibi oto aksesuarları uygun fiyatlarla satışa sunulacak.
  • Ayrıca, teknoloji ve beyaz eşya ürünlerinde de önemli indirimler olacak.

ŞOK Market, 13 Aralık 2025 tarihli yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı.

Bu haftanın kataloğu özellikle araç sahipleri için dikkat çekici fırsatlar içeriyor.

Market raflarında; yol kayıt kamerası, oto süpürge, cam suyu, ayna sileceği ve telefon tutucu gibi birçok oto aksesuarı uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Çocuklar için geniş oyuncak seçenekleri bu hafta raflardaki yerini alırken, teknoloji ve beyaz eşya bölümünde de önemli fırsatlar dikkat çekiyor.

Kataloğa göre, halı yıkama makinesi, elektrikli süpürge, hava temizleyici, kahve makinesi, yatak ve koltuk çeşitleride indirime girecek ürünler arasında bulunuyor.

İşte ŞOK 13 Aralık indirimli ürünler:

