ŞOK’a araç içi yol kayıt kamerası geliyor! ŞOK 13 Aralık Aktüel Katalog

ŞOK Market, 13 Aralık 2025 tarihli yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı.

Bu haftanın kataloğu özellikle araç sahipleri için dikkat çekici fırsatlar içeriyor.

Market raflarında; yol kayıt kamerası, oto süpürge, cam suyu, ayna sileceği ve telefon tutucu gibi birçok oto aksesuarı uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Çocuklar için geniş oyuncak seçenekleri bu hafta raflardaki yerini alırken, teknoloji ve beyaz eşya bölümünde de önemli fırsatlar dikkat çekiyor.

Kataloğa göre, halı yıkama makinesi, elektrikli süpürge, hava temizleyici, kahve makinesi, yatak ve koltuk çeşitleride indirime girecek ürünler arasında bulunuyor.

İşte ŞOK 13 Aralık indirimli ürünler: