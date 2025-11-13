Süper Kupa maç programı: Süper Kupa maçları ne zaman, nerede oynanacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği son toplantıda Süper Kupa programını açıkladı.

Bu yıl Süper Kupa tarihinde ilk kez 4 takımlı format uygulanacak.

Yarı final niteliğindeki maçlarda Galatasaray ile Trabzonspor ve Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Bu yeni sistemle birlikte, kazanan takımlar Süper Kupa finalinde kupayı kaldırmak için mücadele edecek.

Peki, Süper Kupa maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte Süper Kupa maç programı…

SÜPER KUPA MAÇLARI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Bu yıl ilk kez 4 takımla düzenlenecek Süper Kupa organizasyonunda yarı final maçları ve finalin tarihleri netleşti.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, yarı final karşılaşmalarından ilki 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadı’nda, diğeri ise 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadı’nda oynanacak.

Dev organizasyonun final mücadelesi ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilecek.

Maçların saatlerinin daha sonra duyurulacağı belirtildi. Öte yandan eşleşmelerin hangi şehirlerde oynanacağı da 21 Kasım Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.