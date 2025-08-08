Sürücü kursu hocası, sürücü adayına namaz adabıyla taktik verdi

Trafik kazalarını önlemek adına son yıllarda giderek daha da sıkılaşan sürücü kursları, adaylarını motive etmek için birçok yola başvuruyor.

Bunlardan en ilginçleri arasına girebilecek bir video, sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Kadın sürücü kursu hocasının ve kadın sürücü adayının yer aldığı videoda hoca, sürücü adayına sürüş taktikleri veriyor.

Ancak bu taktikleri namaz adabına uyarlayarak anlatıyor:

"ŞERİDİN SECCADEN, DIŞINA TAŞMA"

İçinde bulunduğun şerit senin seccaden, dışına taşma, kıbleye bak.



Öndeki arabayı önünde namaz kılan kişiymiş gibi düşün. Enseyi gör. Safları sıkı tut, araya şeytan girmesin.



Secde edecek bir alan bırak ama. Öndeki araçla takip mesafesi bırakacağız.

"SECCADENİN DESENLERİNE BAKILMAZ, CİZGİLERE DE BAKMAYACAĞIZ"

Namazda seccadenin desenlerine bakmak mekruhtur. Çizgilere bakmayacağız. Yanıltır, dikkatini dağıtır, zikzak yaptırır. Sadece öndeki araba..



Şekerim öndeki aracın fren lambası yanarsa biz de frene dokunacağız ama aracı durdurmayacağız. Öndeki aracın tekeri döndüğü sürece bizim tekerimiz de dönecek. Onun hızını tuttur.

"NAMAZIN KURALLARINI YOLDA UYGULARSAN İYİ BİR ŞOFÖR OLURSUN"