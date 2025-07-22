SUV meraklılarına müjde: Volkswagen fiyatları aşağı çekti

Volkswagen, kompakt SUV segmentinin sevilen modellerinden T-Cross için özel bir kampanya başlattı.

Hem şehir içi kullanıma uygun boyutları hem de modern tasarımıyla dikkat çeken T-Cross, yeni indirimlerle birlikte otomobil tutkunlarının radarına girdi.

Kampanya kapsamında Volkswagen Yetkili Satıcıları, 2024 model Yeni T-Cross’u avantajlı fiyatlarla sunuyor.

Bu hamle, özellikle şehir hayatında pratik, ekonomik ve konforlu bir SUV arayanlar için büyük fırsat oldu.

T-CROSS MODELİNDE YAZ KAMPANYASI

Yeni T-Cross modeli, 4 Temmuz’dan 31 Temmuz 2024 tarihine kadar Volkswagen Yetkili Satıcıları’nda özel indirimlerle satışta olacak.

Kampanya kapsamında sunulan fiyat avantajları, model ve donanım seviyelerine göre değişiklik gösterirken, tüm indirim detayları yalnızca kampanyaya katılan yetkili satıcılarda öğrenilebilecek. Volkswagen’in Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv, kampanya şartları ve fiyat listelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.

Detaylı bilgi ve fiyatlar için en yakın Volkswagen Yetkili Satıcısı ziyaret edilebilir.