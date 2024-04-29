İHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sayılı günler kala, İstanbul Valiliği Taksim Meydanı'nın kapalı olacağını duyurmuştu..
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 1 Mayıs için Taksim Meydanı'nın uygun olmadığını belirterek İstanbul'da alınacak tedbirleri açıkladı.
Güvenlik önlemleri alınıyor
Tüm bu açıklamalar neticesinde yaklaşan 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirilmeye başlandı.
Bariyerlerle kapatıldı
Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın etrafı bariyerlerle kapatıldı. Bariyerlerin bir kısmı ise hazır bekletiliyor.
1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.
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