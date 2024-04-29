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Taksim'de 1 Mayıs önlemleri! Meydan bariyerlerle kapatıldı

Taksim'de 1 Mayıs önlemleri! Meydan bariyerlerle kapatıldı Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi önlemler alınmaya başlandı. Kutlamalara kapalı olan Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi.