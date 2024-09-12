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Taksim'de genç kız, epilepsi nöbeti geçirdi

Taksim'de genç kız, epilepsi nöbeti geçirdi Taksim'de epilepsi hastası bir genç kız, nöbet geçirerek yere yığıldı. Genç kızın yardımına koşan yerli ve yabancı turistler ile trafik polisi cep telefonu kamerasına yansıdı.