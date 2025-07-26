Tarih verildi: 27 Temmuz Pazar rekor kırılacak! En az 51 derece...

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren daha da artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, 27 Temmuz Pazar gününden itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, bölgede 5 ila 10 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yüksek hava sıcaklıklarının 30 Temmuz Çarşamba gününden itibaren azalacağı öngörülüyor.

Bazı il merkezlerinde 26 Temmuz ila 30 Temmuz tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 35, Edirne'de 40, Kırklareli'de 39, Tekirdağ'da 34, Kocaeli'de 40, Sakarya'da 39, Yalova'da 35 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

REKOR KIRACAK

Hava Forum, paylaşımında pazar gününe dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Buna göre; Mardin Kızıltepe yarın (pazar) tüm zamanların Türkiye Cumhuriyeti ulusal sıcaklık rekorunu egale etmek üzere deneme yapacak.

Beklenen sıcaklık 49-51 derece arası olacak.