TCDD işçi alımı 2025: TCDD 780 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve başvuru ekranı…

Demiryolu sektöründe iş arayanlar için büyük fırsat kapısı aralandı.

TCDD 2025 işçi alımı süreci, Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruyla resmi olarak başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, farklı birimlerde görevlendirilmek üzere toplam 780 işçi istihdam edecek.

Bugün yayımlanan 33080 Sayılı Resmi Gazete kararına göre; alınacak personelin 346’sı noter huzurunda kura ile, 434’ü ise sözlü sınav ile belirlenecek.

Peki, TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar…

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TCDD’nin işçi alımı için başvuru ekranı, 17–21 Kasım 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un resmi platformu esube.iskur.gov.tr üzerinden aktif olacak.

Adaylar, ilgili pozisyonların tümünü ve başvuru kriterlerini İŞKUR’un ilan sayfasından görebilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İş gücü talepleri ve pozisyon listesi, 21 Kasım tarihine kadar İŞKUR tarafından yayımlanacak. Başvurular yalnızca bu platform üzerinden kabul edilecek.

Alım sürecine dair tüm resmi duyurular:

Aday listeleri,

Evrak teslim takvimi,

Sözlü sınav tarihleri,

Sonuçlar,

Noter kura çekim tarihi ve kura sonuçları,

TCDD’nin resmi internet sitesi tcdd.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

İlanda yer alan pozisyonlar, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre “tehlikeli ve çok tehlikeli iş grubu” kapsamında değerlendirildiği için bu alıma yalnızca erkek adaylar başvurabilecek.