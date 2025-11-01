Tekirdağ, sisin içinde 'kayboldu'

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tekirdağ kent merkezi, sahil kesimi ve yüksek bölgelerde sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sis nedeniyle birçok yapı neredeyse görünmez hale geldi. Özellikle sahil dolgu alanı ve Hükümet Caddesi çevresinde sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

GÖRÜŞ MESAFESİ YER YER 20 METREYE DÜŞTÜ

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sisin etkili olduğu saatlerde Tekirdağ-İstanbul, Tekirdağ-Edirne ve Tekirdağ-Çanakkale karayollarında trafik akışı zaman zaman yavaşladı.

POLİS VE TRAFİK EKİPLERİNDEN UYARILAR

Polis ekipleri, şehir giriş ve çıkışlarında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, olası kazaları önlemek için denetimleri artırdı. Trafik ekipleri ayrıca sürücüleri, sis lambalarını açık tutmaları ve hız limitlerine uymaları yönünde sık sık anonslarla bilgilendirdi.

SİS ÖĞLENE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini, havanın ilerleyen saatlerde açılacağını duyurdu.