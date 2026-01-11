İzmir'de traktör ile pikab çarpıştı: Sürücüler yaralandı

- İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktör ile pikabın çarpıştığı kazada iki sürücü yaralandı.
- Yaralı sürücüler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
- Traktör sürücüsü Mahmut B, ileri tedavi için İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Mahmut B. (51) yönetimindeki 20 L 7889 plakalı traktör ile karşı yönden gelen Ege A. (19) idaresindeki 35 ALB 227 plakalı pikap, Ovakent Mahallesi Yanıkkırı mevkisinde çarpıştı.
SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Traktör sürücüsü Mahmut B, müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.