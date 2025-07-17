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Tekirdağ'da çıkan yangında tahribatın boyutu havadan görüntülendi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaklaşık iki gün süren orman yangını kontrol altına alındı, yanan alanlar havadan görüntülendi. Ortaya çıkan görüntüler, tahribatın boyutunu gözler önüne seriyor.

İHA İHA
17.07.2025 17:12

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz Salı günü tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun ve kesintisiz müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle çok sayıda ormanlık ve tarım arazisi zarar gördü.

Yangının ardından bölgedeki tahribatın boyutu dron ile görüntülendi.

YAŞANAN FELAKETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ 

Ortaya çıkan görüntüler, yangının yol açtığı yıkımı gözler önüne sererken; adeta küle dönen ağaçlar ve siyaha bürünmüş araziler yaşanan felaketin ciddiyetini ortaya koydu.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 

Yangına müdahale eden ekipler, söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmalarına devam ederken, yanan alanların tekrar yeşillendirilmesi için uzun vadeli çalışmaların yapılması bekleniyor.

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