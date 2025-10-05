Televizyonu böyle silin, ne çiziliyor ne de leke kalıyor

TV ekranlarını temizlemek çoğu evde en çok dikkat gerektiren işlerden bir tanesi.

Yanlış hareket veya uygun olmayan temizlik ürünleri, ekran yüzeyine zarar verebiliyor.

Ancak birkaç malzemeyle ekranları kusursuz ve çiziksiz bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Öncelikle elektrik çarpması riskine karşı cihazı kapatın ve aşağıda karışımla televizyonu silmeye başlayın…

TV EKRANINIZI KUSURSUZ TEMİZLEMENİN YOLU:

Ekranı temizlemek için ihtiyacınız olanlar yumuşak mikrofiber bez, damıtılmış su.

Parmak izi veya inatçı lekeler için ise damıtılmış su ile beyaz sirke karışımı.

Adım adım temizleme rehberi şöyle:

Bezi hafifçe nemlendirin, asla ıslatmayın. Yüzeyde yumuşak dairesel hareketlerle silin. Ağır basınç uygulamadan merkezden kenarlara doğru ilerleyin. Televizyonu açmadan önce ekranın tamamen kurumasını bekleyin.

Önce çerçeveler ve kenarlar temizlenmeli, havalandırma delikleri için yumuşak kıllı bir fırça kullanılmalı. Ayrıca, kağıt havlu, sert peçete veya kimyasal temizleyicilerden uzak durmak gerekiyor; bunlar kalıcı çizgilere yol açabilir.