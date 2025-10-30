TFF Hakem ücretleri 2025: Ne kadar kazanıyor, maç atamaları nasıl belirleniyor?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yaptığı son açıklama, Türk futbolunda adeta bir deprem etkisi yarattı.

Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

Açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakemleri kapsayan mevcut bahis soruşturmasının genişletileceğini duyurdu.

Bu çarpıcı açıklama, hem spor kamuoyunda hem de taraftar grupları arasında büyük yankı uyandırdı.

Peki, hakemler nasıl seçiliyor? Maç atamaları hangi kriterlere göre yapılıyor? Hakemlerin gelir sistemi ve denetimi nasıl işliyor? İşte tüm detaylar…

HAKEM MAAŞLARI 2025

TFF verilerine göre geçtiğimiz sezon Süper Lig’de görev yapan 97 Türk hakeme toplam 62 milyon TL ödeme yapıldı. 2025-2026 sezonuyla birlikte zamlı maç başı ücretleri şöyle belirlendi:

- Süper Lig: 80.000 TL

- 1. Lig: 26.000 TL

- 2. Lig: 16.500 TL

- 3. Lig: 7.000 TL

MAÇ ATAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Hakemlerin maçlara atanması tamamen performans, fiziksel yeterlilik ve gözlemci raporlarına bağlı.

İl Hakem Kurulları, hakemlerin düzenli antrenmanlara ve eğitim toplantılarına katılımını göz önünde bulunduruyor.

Amaç, fiziksel ve teknik yeterliliği bulunan, sürekli gelişim gösteren hakemlerin sahada görev almasını sağlamaktır.

FIFA KOKARTI OLAN HAKEMLER

Uluslararası arenada görev almak isteyen hakemlerin hedefi, FIFA kokartı takabilmek. Bu kokart, UEFA ve FIFA organizasyonlarında maç yönetme yetkisini sağlıyor.

Kokart için aranan kriterler arasında Süper Lig’de aktif hakemlik, MHK (Merkez Hakem Kurulu) onayı, FIFA testlerinden başarıyla geçme ve 45 yaş sınırı bulunuyor.

Türkiye’den 2025 yılı itibarıyla bu isimler FIFA kokartı taşıyor:

Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cansu Tiryaki, Melek Dakan, Asen Albayrak, Hatice Aydın.

NASIL HAKEM OLUNUR?

Hakemlik mesleğine adım atmak isteyenlerin belli bir bölümden mezun olması gerekmiyor. Ancak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) mezunları hem fiziki yeterlilik hem de teorik bilgi açısından avantaj sağlıyor. Hakemlik süreci genellikle İl Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Aday Hakem Kursu ile başlıyor. Katılımcılar, kurs sonunda yazılı sınavı ve Atletik Testi geçtikleri takdirde “Aday Hakem” unvanını alıyorlar.

Bu süreçte temel şartlar ise şöyle:

- En az lise mezunu olmak,

- 30 yaşından büyük olmamak,

- Atletik yeterliliğe sahip olmak,

- Hakemlik eğitimini başarıyla tamamlamak,

- İl Hakem Kurulu’na gerekli evrakları teslim etmek.

PROFESYONEL HAKEM NASIL OLUNUR?

Aday hakemler, ilk olarak amatör liglerde veya okul müsabakalarında görev alıyor. Üç yıl içinde belirli kriterleri yerine getiren hakemler İl Hakemliği seviyesine yükseliyor.

Hakemlikte terfi sistemi ise TFF’nin belirlediği kademelere göre ilerliyor:

- İl Hakemi → Yan Klasman Hakemi (3 yıl görev)

- Yan Klasman → C Klasmanı (3 yıl görev)

- C Klasmanı → B Klasmanı (3 yıl görev)

- B Klasmanı → A Klasmanı (3 yıl görev)

- A Klasman Hakemi → Süper Lig Hakemi

Bu süreçte fiziksel kondisyon, gözlemci notları, eğitim katılımı ve disiplin gibi kriterler, hakemin yükselme hızını doğrudan etkiliyor.