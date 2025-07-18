Tokat'ta bir genç tonlarca karpuzu ücretsiz dağıttı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Sefa Canbaz, vefat eden dedesi Hacı Hüseyin Canbaz'ın hayrına anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Cuma namazının ardından Erbaa Büyük Cami önünde vatandaşlara 10 tona yakın karpuzu ücretsiz olarak dağıttı.
VATANDAŞLARA İKRAM ETTİ
Kalabalık bir cemaatin katıldığı namaz sonrası cami çıkışında traktörle getirilen karpuzlar, tek tek vatandaşlara ikram edildi.
"DEDEMİZ İÇİN DAĞITIYORUZ"
Bu hayrı rahmetli dedesi Hacı Hüseyin Canbaz'ın ruhu için yaptıklarını belirten Sefa Canbaz; "Dedemiz için 7-10 ton arası karpuzu satın alarak namazdan çıkan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyoruz." dedi.