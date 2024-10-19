Tokat'ta gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

İHA

UMKE, itfaiye ve hastane personelinden oluşan 300 kişilik bir ekip, Tokat'ın Zile ilçesindeki devlet hastanesinde deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Senaryo gereği, merkez üssü Sivas'ın Yıldızeli ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem, Tokat’ın çeşitli ilçelerini de etkiledi. Bu bağlamda Zile İlçe Hastanesi'nin C bloğu hasar gördü ve hastalar tahliye edildi.

Tatbikata, film sahnelerini aratmayan bir atmosferde, hastane personelinin yanı sıra hasta ve hasta yakınları da katıldı.

SİVAS'TAKİ DEPREMİN ETKİLERİ ANLATILDI

Tatbikat sırasında Sivas’taki depremin ilçede yarattığı etkileri aktaran Hastane Başhekimi Amine Hatun Ağırman,

Öncelikle hepinize geçmiş olsun. Ülkemize ve ilçemize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem, bizim ilçemizde de hasara yol açtı. Komşu köylerden gelen bilgilere göre yıkımlar yaşandı, fakat şu an için hastanemize gelen hasta bulunmuyor. Ancak hastanemizin C bloğunda ciddi tahribat var. Şu anda hastalarımızın güvenli bir şekilde tahliyesini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Apandisit ameliyatı olan bir hastamız var. Doğum salonundan getirdiğimiz başka bir hastamız var. Ne yazık ki, deprem nedeniyle kalp krizi geçiren ve kaybettiğimiz bir hastamız da mevcut. Bunun dışında, tüm personelimiz ve hastalarımız güvenli bir şekilde tahliye edildi

ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH GERÇEĞİNİ YAŞAMAYIZ"

Tatbikat hakkında bilgiler veren Armağan,

2024 yılı hastane afet ve acil durum tatbikatını hep birlikte gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Hepinizin emeğine sağlık. Biliyorsunuz ülkemiz ne yazık ki deprem bölgesi. Bu konu hakkında hepimizin bilinçli bir birey olmasını istiyorum. Bundan sonra AFAD sorumlumuz Yılmaz Bey ve diğer arkadaşlarımızla birlikte tatbikatlar konusunda ve farklı projelerle vatandaşımız ve personelimizi bilinçlendirmek adına farklı projelerimiz olacak. Tatbikatını gerçeği gibi yaşadık. İnşallah gerçeğini yaşamayız

diye konuştu.