TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır? e-Devlet TOKİ başvuru düzeltme

TOKİ’nin Sosyal Konut Projesi, Türkiye genelinde büyük ilgi gördü.

Başvuru yapan milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında e-Devlet başvuru işlemleri geliyor.

e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda rekor katılım yaşanırken, birçok vatandaş süreç sırasında yanlış bilgi girişi, eksik belge, ya da yanlış kategori seçimi gibi problemlerle karşılaştığını belirtiyor.

Bu nedenle “Başvurumu iptal edebilir miyim?” ve “Hatalı yaptığım başvuruyu nasıl düzeltebilirim?” Soruları araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler…

TOKİ BAŞVURUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

TOKİ, e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda ücret yatırmayan vatandaşların başvurularını otomatik olarak geçersiz sayıyor.

Başvuruyu yapan kişiye banka tarafından SMS ile bir ödeme hesap bilgisi gönderiliyor ve bu hesaba belirtilen süre içinde ücretin yatırılması gerekiyor.

Başvuru ücretini yatırmış olan kişilerin daha sonra bu ücreti geri çekmesi, başvuruyu otomatik olarak geçersiz kılıyor.

Ayrıca:

* Kura çekiminde asil ya da yedek hakkı kazanan vatandaşlar,

* Başvuru ücretini iade aldıkları anda hak sahipliğini kaybediyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İPTAL NASIL OLUYOR?

e-Devlet’te “başvuru iptal et” seçeneği bulunmakla birlikte, iptal işlemi çoğu zaman vatandaşın manuel işlem yapmasına gerek kalmadan otomatik olarak gerçekleşiyor.

Başvurunun iptal olmasına neden olan iki temel durum:

1. Ücretin hiç yatırılmamış olması,

2. Yatırıldıktan sonra geri çekilmesi.

Bu iki durumda TOKİ sistemi başvuruyu kendiliğinden geçersiz sayıyor.

Yanlış Başvuru Yapanlar Ne Yapmalı?

TOKİ başvurusunda eksik veya hatalı bilgi girilmişse, düzeltme işlemi doğrudan yapılamıyor. Bunun yerine başvuru tamamen iptal edilerek doğru bilgilerle yenisinin oluşturulması gerekiyor. Bu işlem yalnızca birkaç adımda gerçekleştirilebiliyor:

1. e-Devlet’e giriş yapın.

Şahsi bilgilerinizle sisteme giriş yaptıktan sonra TOKİ işlem menüsüne erişmeniz gerekiyor.

2. “TOKİ Başvuru Sorgulama” ekranını açın.

Burada mevcut başvurularınızı görüntüleyebilir ve işlem seçeneklerini görebilirsiniz.

3. Mevcut başvuruyu iptal edin.

Yanlış veya eksik bilgiler içeren başvuru bu adımda sistemden siliniyor.

4. Doğru bilgilerle yeniden başvuru yapın.

İptal işlemi saniyeler içinde tamamlandıktan sonra aynı T.C. kimlik numarasıyla yeni bir başvuru oluşturmak mümkün hale geliyor.