TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı izle: Eskişehir TOKİ kurası saat kaçta başlıyor?

Eskişehir’de ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için TOKİ kura sürecinde kritik aşamaya girildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kentte yapılacak 6 bin 55 konut için gerçekleştirilecek kura çekimi, başvuru sahiplerinin gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, hak sahibi olup olmayacaklarını öğrenmek için açıklanacak tarih ve saate odaklandı.

Peki, Eskişehir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? ve Çekiliş hangi platformdan takip edilecek?

TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kentte yapılacak 6 bin 055 konutun hak sahipleri, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü belirlenecek.

Kura çekimi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesindeki Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Saat 11.00’de başlayacak organizasyonla birlikte, binlerce başvuru sahibi ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaşacak.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çekilişlerin ardından, sonuçlar il bazında yayımlanarak erişime açılıyor. Başvuru sahipleri, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilgili ili seçerek isim listelerini görüntüleyebiliyor ve kura sonuçlarına kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden de TOKİ sonuçlarına erişim sağlanabiliyor.

