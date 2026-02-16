Elazığ'da 74 yaşındaki kayıp adam için arama çalışmaları devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Elazığ merkez Esentepe Mahallesi’nde 7 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 sularında evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İbrahim Kaya için yürütülen arama kurtarma çalışmaları, 9'uncu gününe girdi.

İlk gün itibarıyla başlatılan saha operasyonunda arama alanı 192,07 kilometrekarelik geniş bir sahayı kapsıyor.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 35 UZMAN PERSONEL GÖREV ALIYOR

Arama kurtarma çalışmalarında; AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve UMKE birimlerinden oluşan toplam 35 uzman personel görev alıyor.

Zorlu arazi şartlarında yürütülen faaliyetlerde 11 araç, 1 iz takip köpeği ve 3 drone aktif olarak kullanılırken, bölgedeki su havzaları ise 2 bot vasıtasıyla su altı unsurları tarafından taranıyor.

HENÜZ KAYA'YA AİT BİR İZE RASTLANMADI

Şu ana kadar kayıp Kaya’ya ait bir bulguya rastlanamazken, tüm birimlerin koordineli şekilde yürüttüğü arama çalışmaları bölge genelinde sürüyor.