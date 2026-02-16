TOKİ Karaman kura çekimi canlı izle: TOKİ kura sonuçları sorgulama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen projelerde kura süreci hız kesmeden devam ediyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, yeni haftada 11 ilde çekiliş gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Karaman’da inşa edilecek 1.550 sosyal konut için kura çekimi için nefesler tutuldu.

Başvuru yapan binlerce vatandaş, kura çekimine ilişkin detayları merak ediyor. Peki, TOKİ Karaman kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Karaman’da TOKİ tarafından düzenlenecek hak sahipliği belirleme kurası, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 15.00’te yapılacak.

Çekiliş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesindeki Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Salonda yer alamayan başvuru sahipleri ise süreci, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan çekilişlerin sonuçları, il bazında yayımlanarak erişime açılıyor.

Başvuru sahipleri, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden kendi illerini seçerek asil ve yedek hak sahibi listelerine ulaşabiliyor.

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI



