İstanbul'da asker eğlencesi kavgayla bitti

- İstanbul Küçükçekmece'deki asker eğlencesinde tartışma çıktı.
- Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Olay polisin müdahalesiyle son buldu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul Küçükçekmece'de İnönü Mahallesi Yavuz Sokak'ta, cumartesi akşamı asker eğlencesi düzenlendi.
Eğlence sırasında gençler henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Düzenlenen asker eğlencesinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
POLİS EKİPLERİNİN GELMESİYLE KAVGA KONTROL ALTINA ALINDI
Kavga, olay yerine çağrılan polisin araya girmesiyle sonlandı.