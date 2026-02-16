Abone ol: Google News

İstanbul'da asker eğlencesi kavgayla bitti

Küçükçekmece'de asker eğlencesinde kavga çıktı, ortalık bir anda karıştı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle arbede sonlandı.

Yayınlama Tarihi: 16.02.2026 12:01
  • İstanbul Küçükçekmece'deki asker eğlencesinde tartışma çıktı.
  • Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve cep telefonu kamerasına yansıdı.
  • Olay polisin müdahalesiyle son buldu.

İstanbul Küçükçekmece'de İnönü Mahallesi Yavuz Sokak'ta, cumartesi akşamı asker eğlencesi düzenlendi.

Eğlence sırasında gençler henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Düzenlenen asker eğlencesinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİS EKİPLERİNİN GELMESİYLE KAVGA KONTROL ALTINA ALINDI

Kavga, olay yerine çağrılan polisin araya girmesiyle sonlandı.

