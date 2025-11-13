TOKİ teslim tarihi 2025: 500 bin sosyal konut ne zaman teslim edilecek?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi, Türkiye genelinde büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Uygun ödeme koşullarıyla dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan projede, başvuru süreci kademeli olarak başladı.

TOKİ’nin yaptığı açıklamaya göre, başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son hanesine göre alınmaya başlandı.

Peki, TOKİ 500 bin konut projesi ne zaman bitecek, anahtar teslim tarihleri nedir? İşte TOKİ teslim tarihi…

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilen dairelerin teslim tarihi merak ediliyor.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği proje kapsamında anahtarlar 2027 yılının Mart ayında hak sahiplerine teslim edilmeye başlayacak.