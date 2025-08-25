Toplu taşımada yeni dönem: Bebek arabalarıyla ilgili karar açıklandı

Siirt’te yaşayan bir vatandaş, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarına bebek arabasıyla alınmadığı gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

Vatandaş, bu uygulamanın toplu taşımaya erişim hakkını engellediğini ve ciddi mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Başvuruda, özellikle bebek arabalarının kapatılamadığı ya da çocukların uyuduğu durumlarda bu kuralın aileleri zor durumda bıraktığı vurgulandı.

Vatandaş, uygulamanın Anayasa’da güvence altına alınan eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğunu belirterek düzenlemenin gözden geçirilmesini talep etti.

KDK’DEN BEBEK ARABASI KARARI

KDK, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmiş olmasını da dikkate alarak konuyu değerlendirdi ve ilgili belediyeye işlem yapılması yönünde bildirimde bulundu.

Belediye, KDK’ye gönderdiği resmi yazıda, bebek arabalarının kapatılarak toplu taşımaya alınması yönündeki talimatın kaldırıldığını açıkladı.