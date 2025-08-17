Toplu taşımada yeni dönem: Meclis onayladı! Aktarma ve indirimler kalkıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karar kapsamında toplu taşıma kullananları yakından ilgilendiren bir adım atıldı.

Söz konusu karar kapsamında, kent içi toplu ulaşımda uzun süredir uygulanan 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt indirimleri İZBAN’da sona eriyor.

TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN’da, yolcular artık bu ayrıcalıklardan yararlanamayacak.

İNDİRİM VE AKTARMA UYGULANMAYACAK

Yetkililer, yeni sistemin hayata geçebilmesi için İZBAN’ın gerekli teknik altyapı çalışmalarını tamamlaması gerektiğini açıkladı. Çalışmalar sona erdiğinde uygulama resmen yürürlüğe girecek.

Öte yandan İzmirim Kart, İZBAN’da kullanılmaya devam edecek. Ancak bu kartla yapılan yolculuklarda aktarma hakkı ve indirimli biniş gibi avantajlardan yararlanılamayacak.