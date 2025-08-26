Trafik sigortasında kural değişti: 1 Ocak 2016’dan itibaren böyle olacak

Türkiye’de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasıyla ilgili önemli bir genelge yayımlandı.

Yeni düzenlemeler, yeni araç alacaklar, aracını değiştirecekler ve sigortasını yenileyecekler için bazı değişiklikler getiriyor.

YENİ ARAÇ ALACAKLAR İÇİN ÖNEMLİ DÜZENLEME

Daha önce, kaza yapmamış bir sürücü 8’inci basamaktayken yeni araç aldığında, sistem otomatik olarak 4’üncü basamaktan trafik sigortası yaptırmasına neden oluyordu. Bu uygulama, kaza yapmamış sürücüleri cezalandırırken, kaza yapmış sürücülere avantaj sağlıyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte, alınacak yeni aracın sigortası sürücünün mevcut hasarsızlık basamağı üzerinden yapılacak. Örneğin; 8’inci basamaktayken yeni araç alınırsa, yeni araç için sigorta 8’inci basamaktan başlayacak. Yalnızca yüksek riskli ve sürekli kaza yapan sürücüler için 1’inci basamak uygulanacak.

Mevcut aracını satarak yeni araç alan sürücüler için kural ise değişmedi, mevcut basamak korunacak.

POLİÇESİNİ ERKEN YENİLEYENLER DİKKAT

Poliçesini süresinden önce yenileyen sürücüler, yeni poliçe yürürlüğe girmeden kaza yapmaları halinde hasarsızlık basamakları artık bir basamak aşağı düşecek. Önceden bu durumda basamak değişmiyordu.

1 OCAK 2026 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK

Yapılan değişiklikle, hasarsız sürücülerin hakları korunurken, hasarlı sürücülere daha önce tanınan bazı avantajlar geri alındı.

Yeni genelgenin uygulamaya girişi 1 Ocak 2026 olarak açıklandı.