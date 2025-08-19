TRLG-122 füzesi ilk kez hafif bir araçtan fırlatıldı

Türkiye yerli ve milli füzelerle gücüne güç katmaya devam ediyor.

Uluslararası bir oyuncu haline gelen ROKETSAN, roket ve füze üretimleri ile hava savunma sistemleri içerisinde kritik bir öneme sahip.

Son olarak Roketsan’ın TRLG-122 füzesi test atışında önemli bir başarıya imza attı.

İLK KEZ HAFİF ARAÇ PLATFORMUNDAN FIRLATILDI

Hafif araç platformu üzerinden yapılan denemede füze, sabit bir deniz hedefini tam isabetle vurdu.

Roketsan’ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde TRLG-122’nin hedefi vurduğu anlar yer aldı.

TRLG-122 FÜZESİ

TRLG-122 füzesi, sahip olduğu 8-28 kilometre menzille ataletsel güdüm yöntemlerini kullanarak hedef bölgesine yakınlaşabiliyor ve terminal fazda ise lazer arayıcı başlığını kullanarak nokta vuruş kabiliyeti sağlayabiliyor..