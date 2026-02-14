TS - FB derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında futbolseverler Papara Park’taki büyük derbiye kilitlendi. Fenerbahçe, Trabzonspor’a konuk oluyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte derbiye ilişkin detaylar…

Göster Hızlı Özet Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi evinde ağırlıyor.

Maç, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Trendyol Süper Lig'in 22. haftası, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek kritik bir randevuya sahne oluyor. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, zorlu Karadeniz deplasmanında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip saha ve seyirci avantajını kullanarak galibiyete uzanmayı hedeflerken, konuk sarı-lacivertliler İstanbul'a kayıpsız dönmenin planlarını yapıyor. Futbol kamuoyunun odak noktası haline gelen müsabaka öncesi; maçın saati, yayıncı kuruluşu ve hakem bilgileri merak ediliyor. İşte Papara Park'ta oynanacak dev derbiye dair detaylar… TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? Dev derbi, 14 Şubat 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00'de Papara Park'ta başlayacak. Mücadele, yayıncı kuruluş beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Bu zorlu müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran üstlenirken, maçın dördüncü hakemi olarak Melih Aldemir görev yapacak.

