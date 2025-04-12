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İHA

Türk Polis Teşkilatı’nın 180. yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Munzur Üniversitesi konferans salonunda özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve polis memurları katıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ BAĞLAMA ÇALDI, POLİSLER SÖYLEDİ

Müzik tutkusu bilinen ve boş zamanlarını sıklıkla müzikle değerlendiren İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, katılımcılara Neşet Ertaş’ın "Ah Yalan Dünya" şarkısını uzun saplı bağlamasıyla çaldı. Polis memurları ise şarkıyı hep birlikte seslendirdi. O anlar, katılımcılar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.