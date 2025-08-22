Turistlerin yeni uğrak yeri: Bu basamakları çıkan hayran kalıyor

İnönü İlçesi’nde bulunan İnönü Mağaraları ilçeye turistlik amaçlı gelen vatandaşların ziyaret noktalarından biri oluyor.

İnönü Belediyesi tarafından yapılan merdivenler sayesinde gelen turistler bu doğal güzellikleri görebiliyorlar.

Gezi amaçlı mağaraya çıkmak isteyen turistler yapılan merdivenleri kullanarak yüzlerce basamak çıkıyorlar.

Öte yandan ise bu mağaralar sadece turistik amaçlı değil yer yer televizyon dizilerinde de sahne olarak da kullanılıyor.

Gezi amaçlı ilçeye gelen misafirlerini mağarayı göstermek isteyen Nermin Kısıkkaya, "Eskişehir’de oturuyorum. Misafirlerimi gezdirmeye geldim. İnönü’nün turist çeken bir yerimiz, mağaralar. Eskiden kırık dökük beton merdivenler vardı. Çıkması zordu sanırım. Evet. Sıkıntıyı sıkıntı yaşıyorduk. Şu an çok iyi oldu. Gelen giden de bildiğimiz kadarıyla ziyarete çok fazla var. Okuldan öğrenciler falan da geliyor. Gezmeye geliyorlar. Gezme geliyorlar tabii. Güzel. Burada ayrıca televizyon dizisinin bir bölümü de burada çekilmişti" şeklinde konuştu.