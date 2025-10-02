Türkiye fay hattı haritası 2025! Diri fay hatları hangi illerden geçiyor?

AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 14. 55’te merkezi Marmaraereğlisi olan 5.0 büyüklüğünde meydana geldi.

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her geçen gün yaşanan depremler endişe yaratırken fay hatları haritaları da gündeme sıklıkla geliyor.

Jeolojik olarak aktif bir bölgede yer alan ülkemiz birkaç önemli fay hattı üzerinde bulunuyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) resmi internet sitesinde (mta.gov.tr) diri fay haritaları ve 1/25.000 ölçekli sayısal diri fay haritaları listesi bulunuyor.

TÜRKİYE’DE KAÇ TANE AKTİF FAY HATTI BULUNUYOR?

Türkiye’nin deprem potansiyelini şekillendiren üç ana fay zonu bulunuyor. Bunlardan ilki Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF). Erzincan’dan başlayarak Marmara Denizi üzerinden Tekirdağ’a kadar uzanan bu fay hattı, Türkiye’nin en aktif ve en riskli fay sistemlerinden biri. 1999 Gölcük ve Düzce depremleri bu fay üzerinde meydana geldi.

İkinci aktif fay hattı olan Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) ise Karlıova’dan başlayarak Hatay’a kadar uzanan bu fay hattı, 2023 Kahramanmaraş depremleriyle gündeme gelmişti. Son yıllarda burada büyük gerilim birikimi olduğu belirtiliyor.

Üçüncü ve son aktif fay hattı ise Batı Anadolu Fay Zonu (BAFZ) olarak biliniyor. Ege Bölgesi'nde yaygın olarak görülen normal faylarla karakterize edilen bu bölge, özellikle İzmir, Denizli ve Aydın çevresinde sık depremlerle dikkat çekiyor.

2025 yılı itibarıyla yayımlanan yeni fay haritalarıyla birlikte toplamda 485 diri fay segmenti detaylı olarak işaretlendi.

Bu haritalara göre 24 il birinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. Marmara Bölgesi’nde, özellikle İstanbul açıklarında bulunan fay segmentleri daha ayrıntılı biçimde gösterildi.

Aynı zamanda bu haritalarla birlikte olası büyük depremlere karşı riskli alanlar, yapı stokları ve zemin durumu entegrasyonuyla analiz edildi.

MTA TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI 2025

MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listelenirken, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor.

Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor. İşte Türkiye'de birinci derecede riskli bölgeler, ikinci derecede riskli bölgeler ve üçüncü derecede riskli bölgeler…

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Yaşadıkları şehir ve ilçelerde fay hattı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanmış fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilmektedir.

FAY HARİTASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ