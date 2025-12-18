Şirket kuracaklar dikkat: 1 Ocak’tan itibaren zorunlu olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı, ticari defterlerin dijital ortama taşınmasına yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan ticari defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, tutulması, saklanması ve gerektiğinde ibraz edilmesine ilişkin esasları düzenleyen tebliğin 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

Aynı tarihte Elektronik Ticari Defter Sistemi’nin (ETDS) de kullanıcıların erişimine açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, özellikle genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile pay defterini elektronik ortamda tutmakla yükümlü olan şirketlere dikkat çekildi. Kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri Ticaret Bakanlığı iznine tabi olan bu şirketler için ETDS’ye geçiş süresinin 1 Ocak 2026 tarihinde sona erdiği hatırlatılarak, “Yükümlülük kapsamındaki şirketlerin, Türk Ticaret Kanunu'nun ticari defter tutma yükümlülüğüne ilişkin gerekliliklerini yerine getirmeleri bakımından, bu tarihe kadar her iki defter yönünden ETDS'ye dahil olmaları önem arz etmektedir” denildi.

YENİ KURULACAK ŞİRKETLER İÇİN ZORUNLULUK

Yapılan düzenleme kapsamında, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilecek tüm şirketlerin pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini elektronik ortamda tutması zorunlu hale getirildi.

Yeni uygulamayla birlikte şirketlerin kuruluş işlemleri tamamlanır tamamlanmaz, ticari defterler herhangi bir ek başvuruya gerek olmaksızın eş zamanlı olarak ETDS üzerinden kullanıma açılacak.

Öte yandan yönetim kurulu karar defterinin elektronik ortamda tutulması zorunlu tutulmazken, bu konuda tercih şirketlere bırakıldı.