Türkiye yeni yılı karşıladı: İşte yılbaşı manzaraları Yurdun dört bir yanında yeni yıl kutlandı.. Vatandaşlar havai fişek, meşaleler ve kutlamalar eşliğinde 2024'e yılına girdi.

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ensonhaber.com

Artık 2023 yılını geride bıraktık..

Tüm yurtta vatandaşlar yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşıyor.

Birçok ilde hava fişekler ve kutlamalar eşliğinde 2024 yılı karşılandı.

Taksim'de kalabalık, dron ile görüntülendi

İstanbul’da yeni yıla bazı vatandaşlar sokakta girdi.

Her yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, bu yıl da vatandaşların gözde adresi oldu.

2024 yılı kutlamaları nedeniyle Taksim'e gelen vatandaşların oluşturduğu kalabalık dron ile havadan görüntülendi.

Bağdat Caddesi

2024 yılına vatandaşlar Kadıköy Bağdat Caddesi’nde de coşkulu bir şekilde girdi. Yeni yıla saatler kala cadde üzerinde toplanan vatandaşlar, ışıklarla süslenen maketlerin önünde hatıra fotoğrafları çektirip, müzik eşliğinde eğlendi.

Yeni yıla saniyeler kala vatandaşlar 10’dan geriye sayarak yılın ilk gününe coşkulu bir şekilde girerken, sürücüler ise kornalarıyla bu coşkuya eşlik etti.

Palandöken Dağı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken Dağı’nda yeni yıl, meşaleli kayak ve havai fişek gösterileriyle kutlandı.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yeni yıl kutlamalarında turistler, otelin kayak pistinde müzik eşliğinde eğlenerek dans ettiler.

Bu yıl sezonu diğer kış turizmi merkezlerine göre erken açan Palandöken Kayak Merkezi'nde 1 metreyi aşan kar ise kayakseverleri mutlu etti.

Samsun

Samsun’un Atakum ilçesi Yat Limanı mevkisinde ise vatandaşlar gönüllerince eğlenerek 2024 yılına girdi.

Çalınan müzikler eşliğinde dans eden ve şarkılar söyleyen vatandaşlar anın tadını çıkardı.

2024 yılından genellikle para ve sağlıklı bir hayat istediklerini ifade eden vatandaşlar gece geç saatlere kadar gönüllerince yılbaşını kutladı.

Antalya

Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne eşleri ve çocuklarıyla gelen 'Yaz Kış Denize Girenler' adlı grup üyeleri, ısınmak için sahilde ateş yaktı.

Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle bir süre sahilde vakit geçiren grup, geri sayımın ardından saat 00.00'da denize girdi.

Havai fişekler eşliğinde grup üyeleri kendilerini hava sıcaklığının 12, deniz sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü sahilde sulara bıraktı.

Grup üyeleri bir süre denizde kulaç atarak, yanlarında getirdikleri Türk bayrakları ve Atatürk posterlerini açtı.

"Bu yıl da denize girerek yeni yıla girdik"

Aralarında öğretmen, mühendis, iş adamları ile farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu grup, 2024 yılını denize girerek karşıladı.

Yeni yılı denizde karşılayan grup üyelerinden Abdullah Kurk, “Yeni yıl bütün ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Deniz dışarıdan daha sıcak, nice mutlu yıllara. Biz yaz kış girdiğimiz için soğuk hissetmiyoruz” dedi.

Denize girmenin son derece sağlıklı olduğuna dikkat çeken Nail Avcı da, “Bu güzel denizde 100’üncü yılımız kutlu olsun. Bu yıl da denize girerek yeni yıla girdik” dedi.

Kocaeli

Kocaeli'de vatandaşlar yeni yıla dışarda sevdikleri ile birlikte girdi.

Kırmızı halı ve yılbaşı süsleri ile renklenen sokakta vatandaşlar müzik eşliğinde dans etti.

Bir vatandaş ise, "2024 yılına Noel Baba ile değil, ‘At Türkün kanadıdır’ deyip atla giriyoruz" diyerek at üstünde girdi.

Kentteki kutlamalar, dron ile havadan da görüntülendi. Duygu Ergül, “Bu yıl acısıyla tatlısıyla güzel geçti. Depremler ve kayıplar sebebiyle üzüntümüz fazlaydı. Yeni yıl daha güzel olacak diye umut ediyoruz. Yeni yılda sağlıktan başka hiçbir şey istemiyoruz" diye konuştu.

"2024 yılından güzel şeyler bekliyoruz"

Yeni yıla ailesi birlikte giren Demirdişli, "Çok güzel yıl geçirdim. Üzüntülerimiz, acılarımızı hep birlikte paylaşarak yaşadık fakat kendi ve ailem adına güzel bir yıl geçirdik. 2024 yılından güzel şeyler bekliyoruz. Bu akşam ailemle eğlenmeye çıktık" şeklinde konuştu.

"2024 yılına Noel Baba ile değil, ‘At Türkün kanadıdır’ diyerek atla giriyoruz"

Yeni yıla at üstünde giren Sümmani Yılmaz, "At Türkün kanadıdır. 2024 yılına Noel Baba ile değil, ‘At Türkün kanadıdır’ diyerek atla giriyoruz. Bizim gurur duyduğumuz attır, Noel Baba bizim işimiz değildir. 2023 yılı benim için çok güzel geçti, 2024’e de dua ederek giriyoruz. İnşallah güzel geçer. Vatanımıza, milletimize kazasız belasız, savaşsız bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa

Bursa'da 2024'ün ilk anlarında kentin bir çok noktasında havai fişekler peşpeşe ateşlendi.

Görsel şölen sunan havai fişekler vatandaşlarca kaydedildi. Özellikle kentin panoromik olarak izlendiği Uludağ Yolu'nda muhteşem bir görüntü ortaya çıktı.

Öte yandan merkez Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçelerinde havai fişekler izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Bazı mahallelerde de yeni yılın ilk dakikalarında magandalar silahlarını ateşledi. 112 Acil Yardım hattına ihbar gelirken, polisler yorgun mermi isabet eden evlerde inceleme yaptı.

Ankara

Ankara’da vatandaşlar 2024’e coşkuyla girdi. Şehrin işlek yerlerinde bir araya gelen vatandaşlar, yeni yılı müzik eşliğinde coşkuyla karşıladı.

Kızılay Meydanı ve Tunalı Hilmi Caddesi gibi şehrin merkezi yerlerinde yoğun kalabalıklar oluşturan Başkent halkı, yeni yılın ilk dakikalarını meşaleler ve konfetiler ile kutladı.

Çok sayıda vatandaş o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Polis ekipleri meydanların ve caddelerin giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Nevşehir

Yeni yıla Kapadokya’da girmek isteyen yaklaşık 35 bin yerli ve yabancı turist, aylar öncesinden erken rezervasyon yaptırarak yer bulabildi.

Kapadokya bölgesindeki konaklama tesislerinde bulunan 35 bine yakın yatak kapasitesinin ise tamamı doldu.

Yeni yılı Kapadokya’da karşılamak isteyen turistler, günler öncesinden bölgeye gelmeye başladı. Gün boyu bölgeyi gezen turistler, akşam saatlerinde ise eğlence mekânlarına akın etti.

Kayadan oyma mekânlarda Türk Gecesi etkinliğine katılan turistler halay çekti, halk oyunlarına eşlik etti. Davul zurna eşliğinde oyun oynayan turistler, yeni yılı eğlenerek karşıladı.

Uçhisar ve Göreme kasabasında yapılan havai fişek gösterileri ise izleyenleri mest etti. Dakikalarca süren havai fişek gösterilerini izlemeye gelen yerli ve yabancı turistler, seyir tepelerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Kayseri

Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi Tekir Pisti'nde yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı.

Yeni yılı meşalelerle kayarak karşılayan turistlere Erciyes AŞ Pist Güvenlik Ekibi ile Snow Akademi Kayak Okulu eğitmenleri eşlik etti.

Zirvede havai fişekler de patlatıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı illerden Hatay’da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti.

Depremin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen vatandaşların acıları ilk günkü gibi devam ediyor. 2023 yılını buruk geçiren Hatay, yeni yıla da sessizlik içerisinde girdi.

Antakya ilçesinde bulunan ve her yıl hınca hınç dolan Köprübaşı mevkiinde insan görmek neredeyse imkansızdı.

Türkiye’nin birçok noktasında vatandaşlar yeni yıla heyecan ve mutluluk içerisinde girerken, Hataylılar yeni yıla adeta matem içerisinde girdi.