Türkiye’de en çok tutulan takımlar açıklandı: Hangi şehir hangi takımı destekliyor?

Türkiye'nin futbol tutkusu, yapılan kapsamlı bir araştırma ile haritaya döküldü.
Özel bir araştırma şirketinin verilerine göre, Türkiye genelinde en çok hangi takımın tutulduğuna dair detaylı bir harita oluşturuldu.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TARAFTARI OLAN TAKIM
Türkiye'nin en çok tuttuğu takım Galatasaray oldu.
İşte il il Türkiye'nin tuttuğu takımlar:
ADANA | GALATASARAY
ADIYAMAN | GALATASARAY
AFYONKARAHİSAR | FENERBAHÇE
AĞRI - GALATASARAY
AKSARAY | FENERBAHÇE
AMASYA | FENERBAHÇE
ANKARA | GALATASARAY
ANTALYA - GALATASARAY
ARDAHAN | BEŞİKTAŞ
ARTVİN | GALATASARAY
AYDIN | GALATASARAY
BALIKESİR | GALATASARAY
BARTIN | GALATASARAY
BATMAN | GALATASARAY
BAYBURT | GALATASARAY
BİLECİK | GALATASARAY
BİNGÖL | GALATASARAY
BİTLİS | FENERBAHÇE
BOLU | GALATASARAY
BURSA | GALATASARAY
BURDUR | FENERBAHÇE
ÇANAKKALE | GALATASARAY
ÇORUM | FENERBAHÇE
ÇANKIRI | GALATASARAY
DENİZLİ | FENERBAHÇE
DİYARBAKIR | GALATASARAY
DÜZCE | GALATASARAY
EDİRNE | GALATASARAY
ELAZIĞ | GALATASARAY
ERZİNCAN | GALATASARAY
ERZURUM | FENERBAHÇE
ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİRSPOR
GAZİANTEP | GALATASARAY
GİRESUN | GALATASARAY
GÜMÜŞHANE | FENERBAHÇE
HATAY | FENERBAHÇE
HAKKARİ | GALATASARAY
IĞDIR | GALATASARAY
ISPARTA | GALATASARAY
İSTANBUL | GALATASARAY
KAHRAMANMARAŞ | GALATASARAY
KARAMAN | GALATASARAY
KARABÜK | FENERBAHÇE
KARS | GALATASARAY
KASTAMONU | FENERBAHÇE
KAYSERİ | GALATASARAY
KIRKLARELİ | GALATASARAY
KIRŞEHİR | FENERBAHÇE
KIRIKKALE | GALATASARAY
KİLİS | GALATASARAY
KOCAELİ | GALATASARAY
KONYA | GALATASARAY
KÜTAHYA | GALATASARAY
MALATYA | GALATASARAY
MANİSA | GALATASARAY
MARDİN | GALATASARAY
MERSİN | GALATASARAY
MUĞLA | GALATASARAY
MUŞ | GALATASARAY
NEVŞEHİR | GALATASARAY
ORDU | GALATASARAY
OSMANİYE | GALATASARAY
RİZE | GALATASARAY
SAKARYA | GALATASARAY
SAMSUN | GALATASARAY
SİİRT | GALATASARAY
ŞANLIURFA | GALATASARAY
ŞIRNAK | GALATASARAY
TOKAT | FENERBAHÇE
TEKİRDAĞ | GALATASARAY
TUNCELİ | GALATASARAY
TRABZON | TRABZONSPOR
UŞAK | GALATASARAY
YALOVA | GALATASARAY
YOZGAT | FENERBAHÇE
VAN | GALATASARAY
ZONGULDAK | GALATASARAY
SİVAS | SİVASPOR