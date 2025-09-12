Abone ol: Google News

Türkiye’de en çok tutulan takımlar açıklandı: Hangi şehir hangi takımı destekliyor?

Türkiye’nin futbol tutkusu, yapılan son araştırmalarla gözler önüne serildi. Ülke genelinde en çok hangi takımın tutulduğu belli olurken, il il taraftar dağılımı da açıklandı.

Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 10:41
Türkiye'nin futbol tutkusu, yapılan kapsamlı bir araştırma ile haritaya döküldü.

Özel bir araştırma şirketinin verilerine göre, Türkiye genelinde en çok hangi takımın tutulduğuna dair detaylı bir harita oluşturuldu.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK TARAFTARI OLAN TAKIM

Türkiye'nin en çok tuttuğu takım Galatasaray oldu.

İşte il il Türkiye'nin tuttuğu takımlar:

ADANA  |  GALATASARAY 

ADIYAMAN   |  GALATASARAY

AFYONKARAHİSAR  |  FENERBAHÇE

AĞRI - GALATASARAY

AKSARAY  |   FENERBAHÇE

AMASYA  |  FENERBAHÇE

ANKARA  |  GALATASARAY

ANTALYA - GALATASARAY

ARDAHAN  |  BEŞİKTAŞ

ARTVİN  |  GALATASARAY

AYDIN   |   GALATASARAY

BALIKESİR  |  GALATASARAY

BARTIN  |  GALATASARAY

BATMAN  |  GALATASARAY

BAYBURT  |  GALATASARAY

BİLECİK  |  GALATASARAY

BİNGÖL  |  GALATASARAY

BİTLİS  |  FENERBAHÇE

BOLU  |  GALATASARAY

BURSA  |  GALATASARAY

BURDUR  |  FENERBAHÇE

ÇANAKKALE   |  GALATASARAY

ÇORUM  |  FENERBAHÇE

ÇANKIRI   |  GALATASARAY

DENİZLİ  |  FENERBAHÇE

DİYARBAKIR   |  GALATASARAY

DÜZCE  |  GALATASARAY

EDİRNE  |  GALATASARAY

ELAZIĞ  |  GALATASARAY

ERZİNCAN  |  GALATASARAY

ERZURUM  |  FENERBAHÇE

ESKİŞEHİR  |  ESKİŞEHİRSPOR

GAZİANTEP  |  GALATASARAY

GİRESUN  |  GALATASARAY

GÜMÜŞHANE  |  FENERBAHÇE

HATAY  |  FENERBAHÇE

HAKKARİ  |  GALATASARAY

IĞDIR  |  GALATASARAY

ISPARTA  |  GALATASARAY

İSTANBUL  |  GALATASARAY

KAHRAMANMARAŞ  |  GALATASARAY

KARAMAN  |  GALATASARAY

KARABÜK  |  FENERBAHÇE

KARS  |  GALATASARAY

KASTAMONU  |  FENERBAHÇE

KAYSERİ  |  GALATASARAY

KIRKLARELİ  |  GALATASARAY

KIRŞEHİR  |  FENERBAHÇE

KIRIKKALE  |   GALATASARAY

KİLİS  |  GALATASARAY

KOCAELİ  |  GALATASARAY

KONYA  |  GALATASARAY

KÜTAHYA  |  GALATASARAY 

MALATYA  |  GALATASARAY

MANİSA  |  GALATASARAY

MARDİN  |  GALATASARAY

MERSİN  |  GALATASARAY

MUĞLA  |  GALATASARAY

MUŞ  |  GALATASARAY

NEVŞEHİR  |  GALATASARAY

ORDU  |  GALATASARAY

OSMANİYE  |  GALATASARAY

RİZE  |  GALATASARAY

SAKARYA  |  GALATASARAY

SAMSUN  |  GALATASARAY

SİİRT  |  GALATASARAY

ŞANLIURFA  |  GALATASARAY

ŞIRNAK  |  GALATASARAY

TOKAT  |  FENERBAHÇE

TEKİRDAĞ  |  GALATASARAY

TUNCELİ  |  GALATASARAY

TRABZON  |  TRABZONSPOR

UŞAK  |  GALATASARAY

YALOVA  |  GALATASARAY

YOZGAT  |  FENERBAHÇE

VAN  |  GALATASARAY

ZONGULDAK  |  GALATASARAY

SİVAS  |  SİVASPOR

