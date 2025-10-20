Türkiye’de en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı hızla büyüyor ve sıfır kilometre elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün artıyor.

Vatandaşlar, “Türkiye’de satılık elektrikli arabaların fiyatları ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor.

Ekim 2025 itibarıyla piyasada satışta olan en uygun fiyatlı elektrikli araçlar arasında Dacia Spring, Leapmotor T03 ve Opel Corsa-e gibi modeller öne çıkıyor.

Uygun fiyatları ve düşük kullanım maliyetleriyle dikkat çeken bu araçlar, hem çevre dostu hem de ekonomik sürüş sunuyor.

İşte Türkiye’deki en ucuz elektrikli arabaların güncel fiyat listesi ve modelleri:

EN UCUZ 10 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

1. Dacia Spring Extreme 65 bg (2023MY)

* Fiyat: 885.000 TL

* Menzil: 220 km (WLTP)

* Batarya: 26,8 kWh

* Motor Gücü: 65 bg

* Özellikler: Şehir içi kullanım için ideal, kompakt yapısı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

2. LeapMotor T03 (2023MY)

* Fiyat: 898.000 TL

* Menzil: 300 km (gerçek kullanım)

* Batarya: 41,3 kWh

* Motor Gücü: 80 kW (yaklaşık 109 bg)

* Özellikler: Çin menşeli bu model, uygun fiyatlı elektrikli araç arayanlar için alternatif sunuyor.

3. Opel Corsa-e 100 kW GS (2024MY)

* Fiyat: 1.340.900 TL

* Menzil: 337 km (WLTP)

* Batarya: 50 kWh

* Motor Gücü: 100 kW (yaklaşık 136 bg)

* Özellikler: Modern tasarımı ve donanımıyla şehir içi ve kısa yolculuklar için uygun.

4. Peugeot e-208 100 kW GT (2024MY)

* Fiyat: 1.361.500 TL

* Menzil: 498 km (WLTP)

* Batarya: 50 kWh

* Motor Gücü: 100 kW (yaklaşık 136 bg)

* Özellikler: Şık tasarımı ve uzun menziliyle dikkat çekiyor.

5. MG4 Comfort 125 kW (2023MY)

* Fiyat: 1.399.000 TL

* Menzil: 350 km (WLTP)

* Batarya: 51 kWh

* Motor Gücü: 125 kW (yaklaşık 170 bg)

* Özellikler: Geniş iç hacmi ve modern donanımıyla aileler için uygun seçenek.

6. Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil

* Fiyat: 1.830.000 TL

* Menzil: 523 km (WLTP)

* Batarya: 88,5 kWh

* Motor Gücü: 160 kW (yaklaşık 218 bg)

* Özellikler: Yerli üretim olan Togg, modern tasarımı ve uzun menziliyle dikkat çekiyor.

7. Fiat 500e HB La Prima by Bocelli 42kWh (2023MY)

* Fiyat: 1.425.900 TL

* Menzil: 320 km (WLTP)

* Batarya: 42 kWh

* Motor Gücü: Yeterli

* Özellikler: Şehir içi kullanım için kompakt ve şık bir seçenek.

8. Hyundai Kona Elektrik 115 kW 4x2 Advance (2024MY)

* Fiyat: 1.499.000 TL

* Menzil: 377 km (WLTP)

* Batarya: Yeterli

* Motor Gücü: 115 kW (yaklaşık 156 bg)

* Özellikler: SUV segmentindeki bu model, geniş iç hacmi ve modern donanımıyla dikkat çekiyor.

9. Opel Mokka-e 100 kW Ultimate (2024MY)

* Fiyat: 1.553.900 TL

* Menzil: Yeterli

* Batarya: Yeterli

* Motor Gücü: 100 kW (yaklaşık 136 bg)

* Özellikler: Kompakt SUV tasarımı ve modern donanımıyla şehir içi kullanım için uygun.

10. Citroen e-C4 100 kW (2024MY)

* Fiyat: 1.555.000 TL

* Menzil: Yeterli

* Batarya: Yeterli

* Motor Gücü: 100 kW (yaklaşık 136 bg)

* Özellikler: Modern tasarımı ve konforlu sürüş deneyimiyle dikkat çekiyor.