Türkiye’de görüldü, tedavisi yok… İşte deli dana hastalığının belirtileri Geçtiğimiz günlerde Ankara’da yoğun bakım ünitesinde görülen deli dana hastalığı, Bolu’da bir kadında daha tespit edildi. Peki, tedavisi olmayan ve ölüme götüren deli dana hastalığının belirtileri neler?

Ankara ve Bolu'da deli dana hastalığı vakaları görüldü.

Hastalık, prion adı verilen proteinlerin beyinde birikmesiyle meydana gelir ve çoğunlukla enfekte hayvanlardan insanlara geçer.

Hastalık, prion adı verilen proteinlerin beyinde birikmesiyle meydana gelir ve çoğunlukla enfekte hayvanlardan insanlara geçer.

Belirtileri arasında kafa karışıklığı, odaklanma zorluğu ve halüsinasyon vardır. Ankara'da bir vatandaşta tespit edilen deli dana hastalığı, Bolu'da hastaneye başvuran bir kişide daha saptandı. Bu gelişme sonrası, hastalıkla ilgili araştırmalar hız kazandı. Hastalık, prion adı verilen anormal proteinlerin beyinde birikmesi ve sinir sistemini etkilemesiyle ortaya çıkan nadir bir rahatsızlık. Peki nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte detaylar… DELİ DANA HASTALIĞI NASIL BULAŞIR? Deli dana hastalığı, insandan insana doğrudan bulaşmaz. Hastalık çoğunlukla enfekte hayvanlardan insanlara geçiyor. Özellikle prion ile enfekte olmuş sığır etlerinin tüketilmesi, hastalığın en yaygın bulaşma yolu. Geçmişte Avrupa'da bu durum, büyük salgınlara yol açmıştı. BELİRTİLERİ NELER? — Kafa karışıklığı — Odaklanma zorluğu — Tutarsız konuşmalar — Huzursuzluk — Ajitasyon — Halisünasyon görme — Aniden öfkelenme — Saldırganlık — Uykusuzluk

