Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi Ardahan'ın Göle ilçesi oldu

- Ardahan'ın Göle ilçesi, eksi 6,4 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.
- Soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde kırağı etkiliydi.
- Ardahan genelinde en düşük sıcaklık Göle'de ölçüldü.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ardahan'da soğuk havanın dün gece etkisini artırmasıyla kırağı etkili oldu.
Sabah saatlerinde soğukların etkisiyle bitkiler kırağı tuttu.
EN SOĞUK YERLEŞİM BİRİMİ
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Ardahan'ın Göle ilçesi, dün gece Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.
Ardahan'ın ilçelerinde en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:
Merkez eksi 4,9, Damal eksi 3,6, Göle eksi 6,4, Hanak eksi 4,7, Posof 2, Çıldır eksi 2,1.