Türkiye’nin plastik devi konkordato ilan etti! Onlarca alan için üretim yapıyordu

Türkiye’nin önde gelen plastik üreticileri arasında yer alan İzmir merkezli İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş, yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.
Onlarca farklı sektör için mühendislik plastik üretimi yapan şirketin konkordato başvurusu sektörde büyük bir yankıya neden oldu.
2014 yılından bu yana mühendislik plastik üretimi yapan şirket tarafından, İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonucunda 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.
PLASTİK SANAYİSİNDE ÖNCÜYDÜ
Şirket, elektrik-elektronik, otomotiv, beyaz eşya, enerji, sağlık ve inşaat sektörleri için fonksiyonel mühendislik plastikleri üreterek sektörün öncüleri arasında gösteriliyordu.
Yıllık 17.500 ton üretim kapasitesine, 5 adet seri ve 3 adet laboratuvar tipi ekstrudere sahip olan şirketin geçici mühlet sürecinde toparlanmayı bekleniyor.
01 Ağustos 2025 itibarıyla geçerli olan geçici mühlet süresince, şirketin mali durumunun yakından incelenmesi amacıyla üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirildi.
3 aylık geçici mühlet sürecinin dolmasının ardından davan duruşmasının ise 24 Ekim 2025'te yapılacağı belirtildi.