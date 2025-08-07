Türkiye’nin plastik devi konkordato ilan etti! Onlarca alan için üretim yapıyordu Türkiye merkezli plastik üreticisi İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş konkordato başvurusunda bulundu. Elektrik- elektronik, beyaz eşya, otomotiv, enerji, sağlık ve inşaat sektörü başta olmak üzere birçok alan için üretim yapan şirketin konkordato talebi büyük bir yankıya neden oldu.