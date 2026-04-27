Ülke genelinde yağışlar etkisini sürdürüyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde bahar havası görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların kademeli olarak yükseldiği ülkede, yağışların da azalacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELİŞE GEÇİYOR

Bugün birçok bölgede güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Özellikle İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde sıcaklıklar 20-28 derece aralığında görülüyor.

Kuzey ve doğu kesimlerde yer yer yağışlı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bazı noktalarda 15-20 derece civarı daha serin değerler dikkat çekiyor.

Genel olarak mevsim normalleri civarında bir gün bekleniyor.

DOĞU VE İÇ KESİMLERDE HAVA KAPALI OLACAK

Salı günü batı ve güney bölgelerde güneşli alanlar devam ederken, doğu ve iç kesimlerde bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor.

Sıcaklıkların 18-27 derece bandında; bazı illerde 23-26 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Yer yer gök gürültülü sağanak riski tahmin ediliyor.

Kuzeybatıda daha az yağışlı bir hava görüleceği değerlendiriliyor.

KARADENİZ VE DOĞU'DA YAĞMUR BEKLENİYOR

Çarşamba günü, güneşli ve parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Sıcaklıkların genel olarak 19-28 derece arasında ve güney ve batı kesimlerde 25-28 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bazı bölgelerde sıcaklıkların 21-25 derece aralığında seyredeceği değerlendiriliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAKLAR BEKLENİYOR

Perşembe günü bulutlu ve yağışlı alanların artması bekleniyor.

Özellikle iç ve doğu bölgelerde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların 17-27 derece civarında seyredeceği, güneyde daha yüksek değerler görüleceği tahmin ediliyor.

Batı kesimlerde yer yer daha az bulutlu bir hava görüleceği değerlendiriliyor.

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Cuma günü birçok bölgede yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Özellikle iç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da daha yoğun bir yağışlı hava öngörülüyor.

Sıcaklıkların 12-25 derece aralığında; bazı serin noktalarda 12-17 derece, güneyde ise 20-25 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

